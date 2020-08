Humbeek krijgt nieuw woonproject in dorpskern

Residentie Humbeke, dat is de naam van het nieuwe groene woonproject van liefst 6.722m2 dat wordt gerealiseerd in de schaduw van de kerktoren en rechtover de Vrije Basisschool De Cirkel in de Dorpsstraat in Humbeek. De site van grondwerken Emmerechts krijgt daarmee een nieuwe bestemming.

Het grondwerkenbedrijf Emmerechts verhuisde een tijd geleden naar een nieuwe site in Grimbergen. Momenteel staat de loods nog in de Dorpsstraat en de hele site is verhard met betonplaten. “Maar dat gaat allemaal verdwijnen”, zegt zaakvoerder Bram De Ridder van vastgoedkantoor ColorCasa. “We konden ook een vijftal oudere rijwoningen kopen die aansluiten op de straat en de site. Die zullen worden afgebroken en het hele terrein wordt een groot dorpsvernieuwingsproject.”

De projectontwikkelaar kleurde grote delen van de site groen in. “Meer nog: er komt ook een speelbos en naast de eigen tuinen en terrassen, komt er een gemeenschappelijke groen zone. In totaal komen er een dertigtal woongelegenheden, verdeeld over elf appartementen, drie ‘urban villa’s’ met elk vier appartementen en zeven woningen.”

Ferrariskaart

Om te verwijzen naar de historische link met Humbeek, krijgt het project de naam ‘Residentie Humbeke’, verwijzend naar de plaatsnaam op de Ferrariskaart in 1820. “Belangrijk is dat de gemeente dit project steunt”, vult De Ridder aan. “We kregen ook geen bezwaren binnen van de buren tijdens het openbaar onderzoek voor de vergunning. Het is dan ook een positieve dorpsvernieuwing voor Humbeek. We hebben maximaal geïnvesteerd in groen door auto- en fietsstaanplaatsen ondergronds te creëren.” De bouw start in het voorjaar van 2021.