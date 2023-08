Humbeek Plage maakt zich op voor nieuwe editie: "Extra planken en tenten tegen regenweer"

Na meer dan tien jaar is Humbeek Plage een vaste waarde geworden in het zomeraanbod. Vanaf morgen is het weer zover: een weekend lang wordt in de Grimbergse deelgemeente een stuk van de dijk omgetoverd tot strand. Door het slechte weer is het evenement dit jaar minder groot, maar daarom niet minder gezellig.

Drie dagen lang vinden langs het kanaal in Humbeek concerten en andere activiteiten plaats. Het slechte weer houdt de organisatie niet tegen, al zijn de verwachtingen voor deze editie minder hoog. “Onze plage staat of valt met goed weer natuurlijk, dus we verwachten niet te veel van deze editie”, geeft voorzitter Tim Suys toe.

Toch maakt de organisatie achter Humbeek Plage er het beste van om bezoekers warm en droog te houden. “Qua voorbereiding hebben we vrij veel moeten investeren in platen en extra tenten zodat de mensen beschutting hebben”, zegt Suys. Het programma is in elk geval goed gevuld. “Vrijdag hebben we iets nieuws met ‘Humbeek treedt op’. Drie Humbeekse groepen zullen voor de ambience zorgen. Zaterdagnamiddag hebben we dan de kidsdisco en ’s avonds onze huis-dj en DJ 44. Zondag komt Wim Soutaer en ’s avonds hebben we Eigen Kweek, een groepje uit Zemst.”