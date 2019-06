Humbeek-Sas heeft zijn brug terug

Midden januari raakte de brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde zwaar beschadigd na een aanvaring met een schip. Sindsdien zijn beide oevers niet meer met elkaar verbonden en moesten auto’s kilometers omrijden.

Een week na de aanvaring zette de Vlaamse Waterweg een overzetdienst in om mensen aan de overkant van het water te brengen. Dat was een groot succes met 500 tot 600 passagiers per dag.

Tegelijkertijd werkte een gespecialiseerde aannemer in sneltempo aan de herstelling van de brug. Vandaag, vijf maanden na de aanvaring, is de brug – die helemaal blauw is geschilderd - op een ponton aangekomen in Humbeek.

De heropening van de brug gaat niet onopgemerkt voorbij in Grimbergen. De handelaars – die maandenlang leden onder de afwezigheid van de brug – houden een afterwork en receptie in zaal Eldorado.