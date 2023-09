Iconische beukendreef in Ternat is ziek: "Grote takken breken af"

Verschillende bomen in de Dreef in Ternat vertonen ziekteverschijnselen. Om de toestand in kaart te brengen, stelt de gemeente een expert aan. “Zo weten we welke ingrepen we moeten uitvoeren om de dreef weer in perfecte gezondheid te brengen”, zegt schepen van Milieu Geert De Feyter.