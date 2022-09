Ijskelder op domein Levenslust wordt omgetoverd tot plek voor vleermuizen

De vleermuizen die in de buurt van Dilbeek en Lennik vertoeven kunnen volgende winter verblijven in de gerestaureerde ijskelder op het domein van vzw Levenslust. De restauratie is bijna klaar. Voor de deur op slot gaat om de vleermuizen af te schermen doken wij de donkere kelder in.

Op het domein van vzw Levenslust, op de grens van Lennik en Dilbeek, wordt al een tijdje een ijskelder gerestaureerd. De kelder werd rond 1870 gebouwd. “Zo’n tiental jaar geleden heeft Natuurpunt de plek ontdekt. Vanop straat was alles overgroeid met groen en struiken”, zegt Anne-Mie Havermans van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. “Dankzij het ijs in de kelder kon eten worden bewaard. In de winter werd het ijs uit de vijver genomen en vervolgens opgeslagen in die grote ijskelder. In de zomer werden er stukken ijs uit gehakt. Dat ijs werd dan in de ijskast van het kasteel geplaatst.”

De ijskelder wordt momenteel omgevormd tot een vleermuizenhotel. Het is een project waarbij erfgoed en natuur hand in hand gaan. “Vleermuizen zoeken grotachtige structuren. In de winter mag het er niet vriezen, maar het moet een vochtige plek zijn. Deze kelder is daarvoor ideaal”, zegt Christine Goessens van Vleermuizenwerkgroep Myotis. “Elk jaar troffen we hier baardvleermuizen aan, maar met de verbeteringen zal het nog interessanter worden voor de vleermuizen. Ik ben ervan overtuigd dat we er nog meer gaan vinden, en andere soorten ook.”

Pas volgende zomer zal de ijskelder uitzonderlijk de deuren openen voor het publiek.