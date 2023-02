Ilkan zamelt samen met bakkerij geld in voor slachtoffers aardbeving

Ilkan Demir, een jongeman met Turks-Koerdische roots uit Sint-Pieters-Leeuw is op eigen initiatief een geldinzamelactie gestart voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Ilkan woont boven een bakkerij en plaatste daar de dag na de ramp een doos waar klanten giften in kunnen deponeren. De bakkerij zelf schenkt de helft van de opbrengst van de verkoop van Turks Brood en gebak aan de hulpactie. Samen zamelden ze op een goede week tijd al tweeduizend euro in.