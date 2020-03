ILvA haalt tijdelijk geen papier op

Afvalintercommunale ILvA haalt sinds 19 maart niet langer papier in. "Zo kunnen er meer vrachtwagens ingezet worden voor de andere fracties', Tina Verraes van ILvA, dat in onze regio het afval ophaalt in Liedekerke, Affligem en Galmaarden.

ILvA neemt de maatregel zodat er in de cabine van de vuilniswagens een veilige afstand tussen de afvalophalers kan bewaard blijven. "We vragen om het papier dan ook niet aan te bieden of terug binnen te nemen wanneer je het wel had buiten gezet", zegt Tina Verraes van ILvA. Dat laatste zal vandaag moeten gebeuren op de vele plekken waarin Liedekerke het papier wel buiten stond. "De andere afvalfractie worden normaal zoals vermeld op de afvalkalender. Ook de recyclageparken zijn gesloten. De maatregel duurt al zeker tot en met 6 april."