Inbraakgolf Zennevallei: twee verdachten opgepakt

Er zijn twee verdachten opgepakt die mogelijk in aanmerking komen voor een resem feiten van inbraken in de Zennevallei. Het gaat om twee mannen van vreemde origine, één minderjarige en één meerderjarige.

De regio Beersel en Buizingen wordt al langer opgeschrikt door een diefstallenplaag. Zo werden gisteren opnieuw in Huizingen en Lot drie inbraken vastgesteld. De aanzienlijke buit bestond uit vier voertuigen, waarvan twee bestelwagens en twee personenwagens.

Al een tijdje zet de lokale politiezone extra patrouilles in. Tijdens zo’n patrouille vanochtend merkten wijkinspecteurs één van de gestolen voertuigen op, geparkeerd aan het station van Buizingen. Een tweede patrouille vond een kwartier later een tweede gestolen voertuig terug. Deze was door de verdachten achtergelaten in de Vaucampslaan in Huizingen.Toen de agenten de voertuigen lieten takelen voor verder onderzoek, kwam een kleine bestelwagen aangereden die ook al kon herkend worden als één van de gestolen bestelwagens.

Toen de politieploeg het voertuig wilde controleren, namen beide inzittenden te voet de vlucht. Eén verdachte kon vrij snel worden ingerekend, maar verzette zich hevig. Eén inspecteur raakte licht gewond. Voor het opsporen van de tweede verdachte werden een hondengeleider met speurhond en een helikopter van de Federale Politie ingeroepen. De speurhond kon het spoor van de verdachte oppikken en uiteindelijk werd ook de tweede verdachte gevonden. Het bleek te gaan om één minder- en één meerderjarige, beiden van vreemde origine en zonder vaste verblijfplaats in België.

Het parket van Halle-Vilvoorde besliste beide personen aan te houden en voor te leiden bij de onderzoeksrechter en jeugdrechter. De politiezone Zennevallei zet het onderzoek verder om na te gaan of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere feiten in de regio.