Inbrakenplaag piekt vroeger dan voorbije jaren

In Overijse zijn dit weekend zes inbraken gepleegd in twee straten. Dat weet Radio 2 Vlaams-Brabant. Traditiegetrouw zijn er aan het eind van het jaar altijd meer inbraken, maar volgens de politie in Overijse vindt de inbrakenplaag dit jaar vroeger plaats dan de voorbije jaren. Ook de politiezone Zennvallei merkt al een lichte stijging van het aantal woninginbraken.

In twee straten in Overijse zijn dit weekend vier effectieve inbraken gepleegd en twee pogingen tot inbraak genoteerd. Ook de voorbije weekends vonden inbraken plaats in de Druivengemeente. In het hele arrondissement Halle-Vilvoorde valt de stijging van het aantal gevallen ook op. De voorbije weken waren er vooral diefstallen in Dilbeek en in de Zennevallei.

De politiezone Zennevallei drijft het aantal patrouilles op en raadt iedereen die iets verdacht opmerkt aan om dit te melden op het nummer 101.