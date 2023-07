Incovo en Interza zoeken Propere Burgers: “Het belang van vrijwilligers is gigantisch”

Afvalintercommunales Incovo en Interza zijn op zoek naar Propere Burgers. Dat zijn mensen die vrijwillig meehelpen zwerfvuil op te ruimen en hun wijk zo vrijhouden van afval. “Jaarlijks rapen ze meer dan 6.000 zakken zwerfvuil bij elkaar. Hun belang is dus gigantisch. Hun engagement is onbetaalbaar en ontzettend belangrijk”, zegt Hilde Goldenberg, vrijwilligerscoach bij Incovo en Interza.

Tien jaar geleden zijn Incovo en Interza gestart met de Propere Burgers. Van enkele tientallen vrijwilligers is dat gestegen naar meer dan tweeduizend vandaag. Toch zoeken de intercommunales extra handen om afval te ruimen in hun gemeente. “Nieuwe Propere Burgers kunnen zeker rekenen op ondersteuning vanuit Incovo en Interza. Elke vrijwilliger krijgt het nodige materiaal thuis geleverd en de volle zwerfvuilzakken worden aan huis opgehaald. Vrijwilligers zijn verzekerd en mogen jaarlijks ook deelnemen aan een hele teambuildingactiviteit. Nieuwe vrijwilligers zijn echt heel welkom,” zegt vrijwilligerscoach Hilde Goldenberg.

Een van de jongste Propere Burgers is Remi uit Diegem. Samen met zijn gezinsleden raapt hij alle blikjes en papiertjes op in de buurt. “Want de natuur is belangrijk,”, zo verklaart hij zijn enthousiasme. In de nieuwe campagne van Incovo en Interza roept Remi iedereen op om samen met hem elf gemeenten in onze regio proper te houden. “Hoe meer handen, hoe mooier en plezanter de buurt. Als zelfs kinderen hun verantwoordelijkheid opnemen, kunnen ook de volwassenen niet achterblijven”, klinkt het bij de intercommunales.