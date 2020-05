Indrukwekkende vangst in Dilbeek: tonnen illegale tabak in beslag genomen

De politie en douane hebben een indrukwekkende vangst gedaan aan de Bosstraat in Groot-Bijgaarden, bij Dilbeek. In een loods werd 7 ton versneden tabak en 11 ton shisha aangetroffen. "Het is de eerste illegale fabriek voor waterpijptabak die we in België ontdekken", zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Douane.

De douane zegt dat het in Dilbeek op iets zeldzaam is gestoten. De voorbije jaren werden over heel Europa nog geen tien gelijkaardige ontdekkingen gedaan. In totaal werden vijf mensen opgepakt. "Het was een lucratieve handel als je weet dat een kilogram tabak op de gewone markt zo'n 130 euro kost, waarvan 100 euro accijnzen zijn. Het gaat in totaal om zo'n drie tot vier miljoen euro aan belastingsgeld", zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Douane. "Bijna alles in de loods was namaak. Shisha produceren is niet complex en wordt eerder artisanaal gedaan, maar de hoeveelheid hier is erg groot."

De douane kwam de fabriek op het spoor door een samenwerking van verschillende douanediensten in Europa. "Vooral de Duitse douane leverde een belangrijke bijdrage. Vandaag zijn op zes sites invallen gedaan, drie daarvan productiesites. De waterpijptabak was vooral bestemd voor de Duitse markt. Alles wordt in beslag genomen en vernietigd. De machines in de loods worden eventueel verkocht", aldus Vanderwaeren.