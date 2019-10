Ine Van Wymersch genomineerd voor Wablieftprijs

Ine Van Wymersch, de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, is één van de drie genomineerden voor de Wablieftprijs, een jaarlijkse onderscheiding voor mensen die zich inspannen voor een helder en eenvoudig taalgebruik.

De Wablieftprijs bekroont sinds 1997, toen weerman Frank Deboosere de eerste onderscheiding kreeg, elk jaar een persoon of organisatie die duidelijke taal gebruikt of andere mensen aanspoort om dat te doen. µ

De taal in de rechtbank is voor veel mensen moeilijk. Volgens de jury probeert procureur des Konings Ine Van Wymersch uit Overijse dat met helder taalgebruik in haar functie te veranderen. Vroeger, toen ze nog voor het Brusselse parket werkte, werd Van Wymersch als eens uitgeroepen tot woordvoerder van het jaar.