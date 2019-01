Ine Van Wymersch voorgedragen als Procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde

Ine Van Wymersch uit Overijse is door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen als de nieuwe procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Van Wymersch is vandaag magistraat en woordvoerder van het parket van Brussel.

Met de voordracht heeft Ine Van Wymersch de moeilijkste horde genomen in haar benoeming. De federale regering krijgt nu twee maanden de tijd om de voordracht van Hoge Raad voor de Justitie te bevestigen. Ook een regering in lopende zaken – wat momenteel het geval is – mag dat doen.

Daarna is er nog een maand de tijd voor eventuele beroepsprocedures. Dat is in vele gevallen pro forma, maar wel bij wet vastgelegd. In april zou Van Wymersch dan de nieuwe Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde worden. Ze volgt dan Thierry Freyne op, die in oktober van vorig jaar algemeen directeur werd Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde. Intussentijd wordt het parket geleid door Gilles Blondeau.