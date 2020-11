Infrabel: “Alles gedaan om treinramp te voorkomen”

Op de tweede zittingsdag van het proces in beroep rond de treinramp in Buizingen kwam Infrabel aan het woord. Via zijn advocaten beweert de spoorwegbeheerder dat het er alles aan gedaan heeft om een treinramp te voorkomen. Daarnaast vecht het ook de maatregelen aan die door de politierechter vorig jaar waren opgelegd.

In hun pleidooi vraagt Infrabel de vrijspraak. “Het bedrijf heeft essentiële beveiligingsmaatregelen en beslissingen genomen die proportioneel waren met de belangen van de reizigers en de veiligheid”, zegt Laurent Kennes, die de spoorwegbeheerder verdedigt. “Eén van de eerste taken dat het uitvoerde toen het werd opgericht in 2005, was een analyse van alle seinen op het spoornetwerk. Dat is het beste bewijs dat ze het probleem ernstig namen.”

Daarenboven vecht Infrabel ook de maatregelen aan die door de politierechter waren opgelegd. Die zet volgens Infrabel de werking van het Belgisch spoorverkeer op de helling. “Het vonnis van de politierechtbank staat vol met clichés en legt zaken op die onuitvoerbaar zijn”, pleitte Kennes. Gisteren vorderde het parket een effectieve geldboete van 540.000 euro voor de spoorwegbeheerder.