Inschrijvingen basisonderwijs Zennevallei: “9 op de 10 kleuters naar school van keuze”

9 op de 10 kleuters die zich hebben aangemeld voor de inschrijvingen in het basisonderwijs in de Zennevallei, krijgen een plekje in een school waarvoor ze zich hadden aangemeld. Dit is een gelijkaardig resultaat met het vorige jaar. Bij de hogere leerjaren kan bijna de helft van de kinderen naar zijn of haar school van voorkeur.

De scholen van Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw gebruiken al enkele jaren een centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het basisonderwijs. Dat moet de lange wachtrijen aan de schoolpoorten vermijden. Voor het eerst sloten ook de scholen van Pepingen aan op het aanmeldingsregister. Als er meer aanmelders dan vrije plaatsen zijn, speelt de afstand tussen de domicilie van het kind en de gekozen school een doorslaggevende rol. Eenmaal de kinderen een plaats toegewezen kregen, moeten de ouders hun kind nog in de toegewezen school gaan inschrijven.

“Tijdens de voorrangsperiode meldden 616 broers, zussen en kinderen van personeel geboren in 2021 aan. Deze leerlingen kregen allemaal een toewijzing in hun school van voorrang”, klinkt het. “Na de voorrangsperiode kon 87% van de andere instappers, nog eens 642 kinderen, terecht in de school van eerste keuze. Bij de aanmeldingen voor de hogere jaren stellen we vast dat er veel nieuwe gezinnen naar onze regio verhuizen, maar er is weinig verloop van de al ingeschreven leerlingen. Daardoor is het moeilijker om een vrije plaats te vinden. Toch werd bijna de helft van deze leerlingen toegewezen in een school van voorkeur.”

Ouders die geen plekje konden bemachtigen in een school, werden de voorbije week gecontacteerd om de verdere procedure te bespreken. Andere ouders die geen toewijzing hebben ontvangen of de aanmeldingsperiode gemist hebben, hoeven niet meteen te wanhopen. Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen.