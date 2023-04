Interactieve wandelapp combineert beweging en verbeelding in het Hallerbos

Minister Ben Weyts, die bevoegd is voor de Vlaamse Rand, investeert iets meer dan 75.000 euro in de WandelAR-applicatie. AR of augmented reality is een technologische toepassing waarbij digitaal elementen worden toegevoegd aan het live beeld van de werkelijkheid. Vanuit Halle en Dworp kunnen de eerste wandelingen op de wandelapplicatie nu aangevat worden. “We willen het Vlaamse en groene karakter van onze Vlaamse Rand in de kijker zetten en sociale cohesie versterken”, zegt Weyts. “Daarnaast beogen we met ons Vlaams sportbeleid ook zoveel als mogelijk Vlamingen aan het sporten en bewegen te krijgen. Deze wandelapplicatie sluit aan bij al deze doelstellingen.”

WandelAR helpt ook nieuwkomers om Nederlands te leren. De wandelaars worden meegenomen in het verhaal van het ‘Bloebelletjesbos’, een verhaal van schrijfster Ruth Brillens en tekenaar Rik Dewulf. “Door beweging en verbeelding met elkaar te verbinden, kan iedereen het Hallerbos op een nog andere manier beleven”, voegt Weyts toe. Door te werken met augmented reality kunnen wandelaars spelletjes spelen en uitdagingen aangaan met digitale objecten en personages. Met oog op De Gordel zullen er in de toekomst nog interactieve wandelingen bijkomen.