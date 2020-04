Intercommunales organiseren groepsaankoop mondmaskers voor Vlaams-Brabantse gemeenten

De voorbije dagen werd duidelijk dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen in de exitstrategie. Vanaf 4 mei zal je verplicht zijn om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en ook leerlingen ouder dan 12 zullen er op school eentje moeten gebruiken. Maar in het openbare leven in het algemeen wordt een mondmasker aangeraden.

“De federale overheid zal iedere burger één mondmasker en twee filters bezorgen, maar ten vroegste tegen half mei. Je hebt ook al snel meer dan één mondmasker nodig. Om aan die acute noden te voldoen, wordt een strategische voorraad van mondmaskers bij onze steden en gemeenten erg dringend. Daar willen Haviland en Interleuven bij helpen met een groepsaankoop”, zegt Walter De Donder, burgemeester van Affligem en voorzitter van Haviland. “Enkele gemeenten kochten nu al bepaalde types mondmaskers aan, maar met een gezamenlijk lokaal initiatief staan we sterker. We nemen als streekintercommunales onze verantwoordelijkheid, zodat een opbod tussen steden en gemeenten onderling vermeden wordt.”

De 65 steden en gemeenten van Vlaams-Brabant, die samen meer dan 1,2 miljoen inwoners tellen, zullen kunnen intekenen op de groepsaankoop. Stephan Verwee, algemeen directeur van Haviland : “Onze medewerkers stelden de voorbije dagen alles in het werk om een groepsaankoop op te zetten. De mogelijke leveranciers werden afgewogen in een uitgebreide marktbevraging. Betrouwbaarheid, prijs-kwaliteitsverhouding en haalbare levertermijnen staan voorop. De stoffen mondmaskers bestemd voor de bevolking moeten immers kwalitatief én herbruikbaar zijn. De eerste proeflevering wordt op 4 mei verwacht. De kwaliteitscontrole gebeurt in samenwerking met Interleuven. De groepsaankoop zal toegankelijk zijn voor alle 65 steden en gemeenten van Vlaams-Brabant, die ook al bevraagd werden over de gewenste volumes.”