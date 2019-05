Internationale erkenning voor Plantentuin Meise

De erkenning werd gegeven door de Botanic Gardens Conservation International. De organisatie, die de zowat 2.000 botanische tuinen ter wereld overkoepelt, voerde een diepgaand onderzoek, en concludeerde dat de Plantentuin een belangrijke rol speelt in de bescherming van de plantendiversiteit.

Zo heeft de tuin meer dan 1.079 plantensoorten in collectie die in geen enkele andere plantentuin bewaard worden en 3.227 plantensoorten in minder dan vijf tuinen. Plantentuin Meise is maar wat blij met deze erkenning, en hangt ze dan ook officieel uit aan de ingang.

"Plantentuin Meise is vereerd met de erkenning en wordt daardoor nog gesterkt om door te gaan met haar inspanningen voor de instandhouding van plantendiversiteit wereldwijd, via haar onderzoeksprogramma’s, collectiebeheer en via de bewustmaking van het grote publiek," Elke Bellefroid van Plantentuin Meise.