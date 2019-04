Internationale politieactie: ook huiszoekingen in Affligem

In vijf Europese landen zijn sinds woensdag huiszoekingen aan de gang in het kader van een internationale drugsactie van de politie. Daarbij zijn zo’n zeventig verdachten opgepakt. In ons land zijn er onder andere huiszoekingen in Affligem. Het onderzoek heeft te maken met een Albanese misdaadorganisatie die zich op grote schaal bezig houdt met drugs, prostitutie, mensenhandel en witwassen.

De actie wordt gecoördineerd door het parket van Doornik. In België, Nederland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië zijn sinds woensdagochtend tientallen huiszoekingen aan de gang. De actie zou vandaag aflopen. Gisteren waren al zo’n 15 cannabisplantages ontdekt, waar telkens enkele honderden planten werden geteeld.

De huiszoekingen vinden vooral plaats in en rond Bergen in Henegouwen, maar ook in de regio’s Luik en Charerloi voerde de politie acties. In onze regio viel de politie binnen minstens één pand in Affligem. De volledige resultaten van de actie worden later op de dag bekendgemaakt.