Inzamelactie slachtoffers gasontploffing niet nodig: “Maar fijn te weten dat we op elkaar kunnen rekenen”

Donderdag vond een gasontploffing plaats in een appartementsgebouw op de hoek van de Tervuurse- en Eppegemsesteenweg. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een wanhoopsdaad van een 59-jarige bewoner. Het gebouw is volledig vernield. Op de benedenverdieping is een groepspraktijk voor huisartsen gevestigd, daarboven bevinden zich assistentiewoningen voor mensen met autisme. Buurtbewoners wilden de slachtoffers helpen door een inzamelactie op poten te zetten, maar volgens de gemeente Zemst is die niet nodig.

“We staan in nauw contact met de getroffenen, hebben mee gezocht naar oplossingen voor hen en hebben hiervoor vanuit de gemeente het nodige ter beschikking gesteld. In overleg met de getroffenen komen we tot de conclusie dat een gerichte inzamelactie niet nodig is”, aldus de gemeente Zemst. Wel willen we iedereen van harte bedanken voor alle hulp, ondersteuning en medeleven naar aanleiding van het incident. Het is fijn om te weten dat we in Zemst op elkaar kunnen rekenen.”

De getroffen bewoners worden opgevangen in een noodwoning in Zemst en een centrum in Mechelen. De huisartsenpraktijk heeft voorlopig nog geen nieuw onderkomen. De dokters proberen telefonisch of via huisbezoeken hun patiënten te helpen. “De praktijk is voorlopig gesloten. We zijn naar oplossingen aan het zoeken voor onze praktijk en om patiënten te kunnen ontvangen”, klinkt het.