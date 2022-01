Isaac Kimeli verliest profcontract bij Sport Vlaanderen

Isaac Kimeli begon sterk aan zijn seizoen vorig jaar met een tweede plaats op het EK indoor, maar daarna stelde teleur op de Olympische Spelen in Tokio. Hij werd 18de op 10.000 meter en dat volstaat niet voor Sport Vlaanderen. "Kimeli kon ook op volle kracht trainen en was niet gehinderd door een blessure, zoals enkele andere atleten waarvan we het contract wel verlengd hebben", zegt Sofie Debaere van Sport Vlaanderen aan Sporza. "Het was een moeilijke beslissing, maar we mikken nog altijd op een plaats in de mondiale top-8. Daar was Isaac ver van verwijderd."

Meerkampster Noor Vidts behoudt wel haar profcontract. De atlete uit Vilvoorde verbaasde op de Olympische Spelen vriend en vijand met haar 4de plaats op de zevenkamp.