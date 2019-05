Jaagpad wordt volwaardige fietssnelweg

“Meer en meer fietsers op de Kanaalroute zorgen voor meer en meer drukte,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “We gaan deze populaire fietsverbinding nu breder en comfortabeler maken, zodat we straks nog meer mensen kunnen verleiden om hun auto ook in het woon-werkverkeer te ruilen voor de fiets”. Fietsen zit in de lift in de Vlaamse Rand rond Brussel. In 2018 werden zestig procent meer fietsers genoteerd.

Op de meeste plaatsen zal het jaagpad worden opgeschoven, om te anticiperen op de toekomstige verbreding van het kanaal Brussel-Charleroi. Zo wordt het kanaal toegankelijk voor schepen tot 1350 ton, met 3 lagen containers. “We leggen een fietssnelweg naast een watersnelweg”, zegt Weyts. “Zo halen we personenwagens én vrachtwagens weg uit de files in de Vlaamse Rand.”

GEN-netwerk

De totale kostprijs van de nieuwe fietssnelweg bedraagt 2 miljoen euro. Weyts investeert via waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv 800.000 euro en put nog eens 800.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De gemeenten Halle, Beersel, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw investeren in de verlichting van de fietssnelweg. De provincie Vlaams-Brabant past de rest bij. De nieuwe fietssnelweg past binnen het Fiets-GEN (Gewestelijk Expresnetwerk), dat tegen 2025 wel 400 km aan fietspaden voorziet in de Vlaamse Rand.