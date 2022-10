Jambon viert Week van het Nederlands in Halse Heilig-Hart&College

Jan Jambon zakte af naar Halle samen met Raf Njotea en Joost Oomen, de twee ambassadeurs van het Nederlands. Die twee laatste voerden in het bijzijn van Jambon en 700 leerlingen van het derde en vierde middelbaar een performance op die ze speciaal voor de Week van het Nederlands maakten. Nadien gingen ze met de scholieren in discussie over de schoonheid van het Nederlands. Dat is het thema van dit jaar. “Onze leerkrachten bezingen elke dag hun liefde voor het Nederlands met mooie teksten, poëzie en boeken. Daar horen natuurlijk ook spelling, grammatica, toetsen en examens bij, tot spijt van sommige leerlingen”, zegt Monica Callens, leerkracht Nederlands en organisator van de Week van het Nederlands in het HHC. “Daarom zijn we opgetogen dat we de ambassadeurs van onze mooie taal mogen ontvangen om onze leerlingen te inspireren en te intrigeren zonder het wijzende vingertje van de leerkracht. Op onze school in het hartje van Halle, op een boogscheut van Brussel, leeft een rijkdom van culturen en talen. Maar wat ons allemaal verbindt, is onze gemeenschappelijke taal: het Nederlands. Het is vanuit deze gedachte dat onze school de Week van het Nederlands graag in de kijker zet.”