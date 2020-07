In het domein van het Kasteel van Gaasbeek is vanmiddag het gerestaureerde Barokpaviljoen ingewijd. Dat gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Jambon wijdt gerestaureerde Barokpaviljoen in Gaasbeek in

De restauratie maakt deel uit van het masterplan dat de Vlaamse overheid heeft met het Kasteel van Gaasbeek. Het barokpaviljoen is nu in ere hersteld. Vooral de restauratie van het stucplafond was een erg secuur werkje. Het paviljoen werd vanmiddag in het bijzijn van Vlaams minister-president Jan Jambon officieel ingewijd. Dit najaar moet ook de restauratie van de Sint-Gertrudiskapel klaar zijn. Na de zomervakantie gaat het Kasteel van Gaasbeek zelf dicht voor een grondige restauratie die drie jaar lang zal duren.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.