JC Lennik blaast 45 kaarsjes uit

De judoclub van Lennik bestaat 45 jaar. In die periode is JC Lennik uitgegroeid tot de derde grootste club van onze provincie met 135 leden, onder wie enkele Belgische kampioenen. Prijzen pakken is belangrijk voor de club, maar het allerbelangrijkste is het familiale clubgevoel.

Hoofdtrainer van de club is Jan Van Holder, die zelf zowel Belgische als Europese titels pakte. “Ik trainde daar zes tot zeven keer per week voor,” zegt hij. “En nu ik wat ouder ben, leg ik mij toe op het overbrengen van die technieken aan jongeren. Zodat ze niet verloren gaan.” Met succes, zo is Sofie Van Den Putte intussen ook Belgisch kampioene. “Dat was toen ik 14 jaar was, daarna ben ik nog twee keer derde geworden.” De ambities van de club zijn er. “En als we zo kunnen blijven werken, komt het zeker en vast goed,” aldus voorzitter Guy Van Zeebroeck.