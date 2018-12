Jean-Pierre Van Rossem is overleden. Van Rossem werd begin deze week nog vanuit zijn woning in Kapelle-op-den-Bos overgebracht naar het ziekenhuis.

Van Rossem woonde al een tijdje in Kapelle-op-den-Bos, nadat hij vroeger ook in Meise had gewoond. Een paar weken geleden veroordeelde de rechtbank de gewezen beursgoeroe nog tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Maar meteen na het vonnis liet Van Rossem weten 'nog liever dood te vallen dan naar de bak te gaan'.

Dinsdagavond werd Van Rossem nog afgevoerd naar het ziekenhuis en daar is hij ook overleden.Van Rossem werd 73.