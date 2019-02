Jef Valkeniers neemt afscheid van Dilbeekse politiek

Jef Valkens, geboren en getogen Schepdaalnaar, wordt in 1970 burgemeester van Schepdaal voor de toenmalige Volksunie. "Ik vind dat burgemeesterschap nog altijd een hoogtepunt in mijn loopbaan omdat ik heel veel heb kunnen realiseren. Ik stond toen ook zeer dicht bij de mensen. Burgemeester van Dilbeek klinkt grandiozer, maar ik heb het altijd wat afstandelijker gevonden," zegt Valkeniers.

Valkeniers is vooral trots op de sporthal die onder zijn bewind in Schepdaal werd neergeplant en vzw De Poel. Valkeniers trekt midden jaren '70 ook de nationale politiek in en wordt onder meer volksvertegenwoordiger, Brussels staatssecretaris en senator. In politieke kringen is Valkeniers bekend als Jef Lawijt, een bijnaam die zijn oorsprong kent in zijn studententijd. Valkeniers wordt in onze regio ook gezien als één van de voorvechters van de Vlaamse zaak.

Na bijna 50 jaar verdwijnt Valkeniers nu van het Dilbeekse politiek toneel. "Ik zal wel nog meehelpen, maar je mag nooit te lang op dezelfde trein blijven zitten. Hier in Dilbeek hebben anderen dat wel gedaan. Ik ga ook mij de komende maanden ook inzetten voor de nationale politiek. Niet achter de schermen, maar voluit in de voorlinie. Ik heb genoeg ervaring om te delen," knipoogt Valkeniers.

Gisteren speechte Valkeniers een laatste keer in de Dilbeekse gemeenteraad. Hij overhandigde ook een bord aan de gemeente Dilbeek. "Ik heb dat persoonlijk gekregen van mevrouw De Viron, maar vind dat het eigenlijk tot het historisch erfgoed van de gemeente behoort," besluit Valkeniers.