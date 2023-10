Jef Vanderoost lijsttrekker nieuwe partij Denk Dilbeek

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt de lijst van Denk Dilbeek getrokken door Jef Vanderoost. Hij is kandidaat-burgemeester voor de nieuwe partij. Denk Dilbeek werd vorig jaar in het leven geroepen en is een samengaan van de oppositiepartijen cd&v, DNA!, Groen en Vooruit.

Jef Vanderoost is voormalig schepen van Onderwijs, Gebouwen en Financiën voor cd&v in Dilbeek. De lijsttrekker van Denk Dilbeek heeft zo heel wat bestuurservaring en was van bij de start één van de drijvende krachten achter de nieuwe partij. “Denk Dilbeek wil opnieuw warmte brengen in het gemeentebstuur en dat uniek dichtbij alle Dilbekenaren. We willen een bestuur dat dichter bij de inwoners staat, waarbij dorpen, wijken en buurten een cruciale rol spelen en waarbij we inzetten op verbinding in en over die buurten heen.”



Vanderoost woont met zijn gezin in Schepdaal. Hij is kwaliteitsmanager voor het grootste ziekenhuis van het land.