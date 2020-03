Jeugdbewegingen Noordrand zamelen medisch materiaal in

Huisartsen Noordrand schakelde de jeugdbewegingen in omdat de nood aan materiaal, zoals mondmaskers, veiligheidspakken, alcoholgels en wegwerphandschoenen, groot blijft. “De huisartsen gaan dan zelf de triage doen met het materiaal en bekijken wie er het best gebruik van zal maken. Dat zal verdeeld worden over ziekenhuizen, huisartsen, maar ook over thuisverpleging”, zegt Ellen Janssens van Scouts en Gidsen District Withlove. “We hebben al die dingen snel nodig en we gaan ze waarschijnlijk nog een heel tijdje nodig hebben ook”, zegt Raf Roesems van Huisartsenkring Harno. “Qua stockvoorraad zitten we stilaan aan het einde. We hebben sommige materialen nog in stock voor 1 à 2 weken, andere zelfs maar voor 2 à 3 dagen.”

