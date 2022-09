Jeugdhuis Rafiki in Grimbergen zoekt ‘overnemers’

Jeugdhuis Rafiki, dat z’n thuisbasis heeft in het jeugdontmoetingscentrum in de Oybenbrugstraat, is op zoek naar een nieuw bestuur. Rafiki organiseert daarom op zaterdag 1 oktober een ‘overnameavond’.

Jeugdhuis Rafiki opende in 2013 de deuren, een paar jaar na de sluiting van het Grimbergse jeugdhuis Mamoet. “Gedurende jaren heeft een gemotiveerde bestuursploeg het jeugdhuis doen groeien met op het hoogtepunt meer dan 400 aangesloten leden. Op dit moment staan veel bestuursleden voor andere uitdagingen in hun leven en is de tijd gekomen om het jeugdhuis door te geven aan een nieuwe generatie”, zegt voorzitster Ellen Roobaert. Maar de zoektocht naar jongeren die zich willen engageren is een hele opdracht. Het jeugdhuis kwam daarom op het idee om een ‘overnameavond’ te organiseren. “Op zaterdag 1 oktober is er om 20 uur in het jeugdhuis een ‘overnameavond’ onder de vorm van een praatcafé. Iedereen die zin heeft in een nieuw avontuur is welkom”, aldus Roobaert.