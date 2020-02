Jo De Ro nieuwe directeur van Agentschap Integratie en Inburgering

Vilvoordenaar Jo De Ro wordt vanaf maart de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering. De Ro is ook schepen van Onderwijs en Financiën in Vilvoorde.

Jo De Ro was van 2013 tot 2019 Vlaams parlementslid voor Open VLD. Maar bij de laatste verkiezingen raakte de Vilvoordenaar niet meer verkozen in het Vlaams parlement. In zijn stad Vilvoorde is hij schepen van onder meer Financiën en Onderwijs. En vanaf maart dus ook de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering. De Ro leidde een aantal jaar geleden al het Vlaams Agentschap voor Onderwijscommunicatie als administrateur-generaal. Roel Verhaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Agentschap Integratie en Inburgering: “Jo De Ro werd gekozen omwille van zijn vertrouwdheid met overheidsmanagement, affiniteit inzake integratie en inburgering en zijn ervaring op het vlak van samenwerken op federaal, Vlaams en lokaal niveau. Vooral dat laatste komt het Agentschap ten goede aangezien de lokale besturen een zeer belangrijke partner en doelgroep zijn.” Jo De Ro: “De maatschappelijke impact van het werk van het Agentschap naar inburgeraars én lokale besturen, is moeilijk te onderschatten. De ambities van de Vlaamse Regering en de minister van Samenleven naar het Agentschap zijn terecht hoog. Ik kijk ernaar uit om samen met het personeel, de Raad van Bestuur, de collega-agentschappen en de Vlaamse Regering deze ambities waar te maken.”