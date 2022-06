Jo Vally brengt de zomer in zijn straat

Zanger Jo Vally uit Meise breit een vervolg aan de openluchtconcertjes die hij gaf in z’n tuin tijdens de coronapandemie. Deze zomer treedt hij 18 keer op in een feesttent in ‘zijn’ Jan Hammeneckerstraat.

Jo Vally organiseerde een paar maanden geleden een aantal kleine optredens in zijn eigen tuin Westrode in Meise. En dat smaakt duidelijk naar meer. Begin juli wordt een grote feesttent neergepoot in de Jan Hammeneckerstraat. Daar zal Jo Vally maar liefst 18 keer optreden. Ook zijn collega’s Luc Steeno en John Terra komen deze zomer langs in de tent. Naast muziek zijn er ook heel wat andere activiteiten voorzien tijdens ‘Zomer in mijn straat’. Zo staan er onder meer dansavonden, barbecues en kinderanimatie op het programma.