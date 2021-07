Johnny maakt zelf waterschotten: "Efficiënter dan die vele zandzakjes"

De afgelopen weken werd onze regio verschillende keren getroffen door wateroverlast. Het was dan vaak in allerijl zandzakjes stapelen, als die al hielpen. Voor Johnny Van Campenhout uit Opwijk is dat verleden tijd, hij maakt zelf waterschotten om zijn huis tegen overstromingen te beschermen.

Johny Van Campenhout knutselt in zijn atelier zelf de waterschotten in elkaar. Aan zijn voordeur staat er lang zo'n schot, maar na de overstromingen in Wallonië moet er aan élke deur eentje komen. Hij neemt geen risico’s meer. “Ik heb die zo’n 20 jaar geleden geplaatst. De bedoeling van de waterschotten is dat ze heel goed sluiten zodat er zo weinig mogelijk water binnenkomt. Vanonder zit er een folie op om het water echt tegen te houden”, zegt Johnny Van Campenhout.

Wie iets minder handig is mag Johnny altijd een mailtje sturen. “De materialen ga ik niet zelf kopen, maar ik wil de mensen wel helpen”, zegt Johnny. “Ik zou het niet graag meemaken wat ik zag de voorbije weken. Ik denk dat wij spijtig genoeg ons deel van de koek nog gaan krijgen.”