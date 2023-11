Jonge boeren over stikstofakkoord: “Stappen vooruit, maar we juichen niet”

“Stikstof blijft een zwaard van Damocles boven onze economie, maar we hangen het een stuk steviger vast”, tweette Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vannacht nadat de Vlaamse regering een stikstofakkoord bereikte. De belangrijkste verandering tegenover het vorige akkoord is dat geen enkele boer verplicht moet stoppen. Daarnaast zullen landbouwbedrijven een nieuwe vergunning mogen aanvragen, ook als ze boven de vastgelegde uitstootdrempel komen. “Dat zal voor meer toekomstmogelijkheden zorgen in de landbouw, maar het akkoord zal hoe dan ook een zware impact hebben op de sector”, reageert Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring.

Iets wat ook Demir lijkt de beseffen. “Een noodlanding is geen zachte landing. Een zachte landing zat er niet in, want dan hadden we collectief tientallen jaren geleden het probleem moeten aanpakken. We zijn zeer snel, zeer steil moeten dalen, maar we hebben wél een crash vermeden”, zei ze op de persvoorstelling van het akkoord. Groene Kring waarschuwt dat ze pas gerust zal ademhalen als het beleid effectief juridisch verankerd wordt en het een verschil kan maken op landbouwbedrijven.

"Momenteel blijft het vaagheid troef. Over de precieze uitwerking en de impact worden nog veel vragen gesteld. Hoewel er hoopvolle principes aanwezig zijn, kunnen we pas tevreden zijn als jonge boeren op het terrein niet meer vastzitten. Daar zijn we nog lang niet”, zegt Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van Groene Kring.