Jongen (5) uit Zellik valt metershoog uit raam

In Zellik is gisteravond een jongen van 5 jaar uit het raam gevallen. Het slachtoffer was een tijdlang kritiek, maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn.

Het incident gebeurde gisteravond in appartementsgebouw aan de Nachtegaallaan. Een jongen viel er van de tweede verdieping naar beneden. Alles gebeurde toen een familielid even naar het toilet ging. “In dat onbewaakt moment is het kind uit het raam van de slaapkamper gevallen”, zegt het parket van Halle-Vilvoorde. “De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is voorlopig stabiel.”