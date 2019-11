Jongeren krijgen eigen stek in Strombeek

Grimbergen heeft er een jeugdhuis bij: 'Jeugdhuis De Duif' in deelgemeente Strombeek-Bever. Kersvers voorzitter Lorens Huysegoms (19): "Hier in Strombeek is heel veel nood aan een vaste stek waar jongeren zich kunnen ophouden. Er zijn ook wel wat hangjongeren en wij zitten graag samen om samen activiteiten te organiseren. We stapten naar de gemeente en vonden hen bereid om te investeren in een stek voor de jeugd. Zo zou de ondergrondse garage onder het oud politiecommissariaat rechtover de hoofdingang van het Cultuurcentrum Strombeek worden omgevormd tot jeugdhuis."

De gemeente zal er nu eerst een vochtprobleem aanpakken en daarna kijken wat er allemaal moet gebeuren om het jeugdhuis er onderdak te kunnen bieden. Maar dat belette de jongeren van Strombeek niet om al een werking op te starten en activiteiten te organiseren. "We willen zo fondsen verzamelen om het nieuwe jeugdhuis te kunnen inrichten. We verwachten dat de opening tegen begin 2021 zou kunnen plaatsvinden. We begrijpen natuurlijk wel dat de gemeente alles in orde wil zetten en dat dat tijd vraagt, maar kijk: de jongeren staan te popelen om hun eigen stek te hebben."

Vanwaar de naam 'De Duif'? Huysegoms: "Hier in Strombeek zitten op sommige plaatsen veel duiven. Maar Jeugdhuis 'De Duif' is ook een parodie op de 'Feniks' van Grimbergen. Wij doen het hier in Strombeek, het meest verstedelijkte deel van Grimbergen, met 'De Duif', dat bekt als alliteratie bovendien goed."