Jongeren ontdekken geheimen van de drone

Drones, het is enorm populair bij jongeren. In Zaventem organiseerde vzw Skillz vorige week een heus dronekamp. Cocktail ging een kijkje nemen.

Via de kampen van Skillz leren kinderen hun talenten ontdekken zodat ze een betere studiekeuze en later een betere beroepskeuze maken. “Ik leer de kinderen vliegen met drones zonder sensoren en hulpmiddelen zodat ze echt kunnen vliegen want anders is het veel te makkelijk en dan kan iedereen vliegen”, zegt animator Charles de Grave.

Skilzz organiseert een drone-kamp voor de eerste keer, maar is overal in Vlaanderen populair. “Het is nieuw en fascinerend. Kinderen worden aangetrokken door de technologie, ze zien het rondom zich en willen het absoluut zelf proberen. Bovendien is het heel toegankelijk. Waar vroeger drones heel duur waren, zie je nu instapmodellen waardoor iedereen een drone kan aanschaffen”, zegt Hilde Keuppens van vzw Skillz.