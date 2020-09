Jongerenbendes gaan mekaar te lijf met baseballknuppels in Meise

In de sociale woonwijk in Oppem bij Meise was het zaterdagavond bijzonder onrustig. Verschillende politiekorpsen moesten tussenbeide komen nadat twee rivaliserende jongerenbendes met onder meer flessen en baseballknuppels mekaar te lijf gingen. Niemand raakte uiteindelijk ernstig gewond maar er werd wel schade aangericht.

De woonwijk in Oppem stond zaterdagavond even op stelten. Twee rivaliserende bendes – de ‘tegenpartij’ zou uit Strombeek komen - vlogen er mekaar aan. “Het ergste van al is dat ze op de weg naar de wijk schade hebben aangericht aan twee wagens op de Kardinaal Sterckxlaan”, zegt een verontwaardigde burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Bij een van de wagens werd een ruit ingeslagen terwijl er nog iemand inzat. Die persoon raakte niet gewond maar was uiteraard zwaar onder de indruk.”

Volgens Van den Brande kwam de politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) met bijstand van omliggende zones massaal ter plaatse. “Zij konden de vechtende partijen scheiden en er werden ook verschillende aanhoudingen verricht. Er werd ook nog de rest van de nacht toezicht gehouden.”

Van den Brande wil over de problematiek samenzitten met sociale huisvestingsmaatschappij. Ook zal met de politiezone KLM bekeken worden hoe een en ander zou kunnen aangepakt worden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is in de woonwijk. Vorig jaar werd op oudejaarsavond nog een wagen in brand gestoken.