Joris Van den Cruijce: "onderwijs kan je niet zomaar aan- en uitzetten"

Het Overlegcomité beslist vandaag opnieuw over strengere maatregelen. De experts van de GEMS-groep stellen alvast ingrijpende maatregelen voor, zoals het sluiten van het basisonderwijs voor tien dagen. Schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce, die zelf leerkracht wiskunde is in een Brusselse school, schreef naar aanleiding van die mogelijkheid een open brief. “Het onderwijs kan je niet met een schakelaar aan- of uitzetten”, schrijft hij.

Lees hier de integrale brief van Van den Cruijce:

Beste overlegcomité, beste gems, …

In maart van dit jaar (2021) heb ik in een reactie aan het VRT-journaal gezegd: ‘Het onderwijs kan je niet met een schakelaar aan- of uitzetten.’ Toch gebeurt het weer…

Besturen is vooruitzien. Toen is in maart 2020 een totaal onbekend virus overviel doken we in lockdown. Hebben we toen te fel of niet fel genoeg gereageerd? In elk geval kunnen we begrip hebben voor de situatie. Een regering – ook al was er toen eigenlijk geen regering – moet in zo’n situatie snel handelen en kiest best voor de meest voorzichtige weg.

Sindsdien hebben we het virus leren kennen, we maakten kennis met de verschillende varianten, de werking en doeltreffendheid van de vaccins, het belang van ventilatie, het gebruik van mondmaskers. Allemaal factoren waarmee we de curves mee kunnen onder controle houden. Zelfs een nieuwe lockdown is op zich geen ramp, als de urgentie daar is, dan is het aan de politiek om dat te duiden aan de burgers en haar verantwoordelijkheid te nemen. Kennis is macht, ook in de strijd tegen de onzichtbare vijand.

Wat wel een ramp is, is op vrijdag beslissen dat het onderwijs maandag gesloten wordt. Niet dat jullie de laatste weken nog niet samenkwamen… Twee weken geleden spraken jullie maatregelen af en de scholen konden openblijven. Die maatregelen gelden tot eind januari. Vorige week spraken jullie nieuwe maatregelen af waarbij de scholen konden openblijven. Die maatregelen gelden alvast drie weken. En deze week spreken jullie af dat de scholen overmorgen dicht moeten.

Honderdduizenden ouders zullen zich vrijdag afvragen of en hoe ze hun kinderen zullen gaan opvangen vanaf maandag. Velen werken in de horeca, handel of productie en kunnen dus niet telewerken. De gemeentelijke diensten zullen tegen maandag alvast een huzarenstuk moeten uithalen om de noodopvang te realiseren. De scholen zelf staan vlak voor de examens en zullen de agenda moeten overhoop gooien. Honderdduizend leerkrachten moeten in ijltempo hun lesvoorbereidingen aanpassen. Afstandsonderwijs is niet hetzelfde als contactonderwijs, weet u wel. Het vergt een heel andere voorbereiding. Examens, herhalingstoetsen, huistaakbegeleiding, warme en koude maaltijden, CO2-meters installeren in de klassen, planningen allerhande werden opgesteld… daar zijn allemaal mensen mee in de weer geweest de voorbije week in de wetenschap dat de scholen volgende week zouden opengaan, onder de gekende maatregelen.

Ik begrijp jullie argumentatie wel. We zijn in de hoek geduwd door een virus dat zeer fel om zich heen slaat. Een lockdown is het meest doeltreffende wapen. Dat is correct. Maar kennis is ook een belangrijk wapen, nog belangrijker misschien. Wij hadden gehoopt dat jullie de pandemie na twee jaar toch een stuk beter konden inschatten. We zitten in de vierde golf en de vierde keer lopen we aan tegen het jojo-effect. Besturen is vooruit zien…. We zijn niet tegen een lockdown, als die noodzakelijk is, maar in de lessen wiskunde leren we over curves en extrapolatie. Er zijn bekende en goeie statistici die jullie kunnen helpen om het beste moment voor een afkoelingsweek tijdig in te plannen.

En ja, ik denk dat de collega’s uit de evenementensector, horeca, middenstand, … er net hetzelfde over denken.

Vriendelijke groeten,

Joris Van den Cruijce

Leerkracht wiskunde in Brussel - Schepen voor onderwijs en jeugd in Asse