Jourdainpark 's nachts verboden terrein na herhaaldelijk openluchtcafé van jongeren

De politiezone WOKRA houdt verscherpt toezicht in het Jourdainpark in Kraainem. Aanleiding zijn heel wat klachten over jongeren die er ‘s nachts ‘openluchtcafé’ houden. Het park is voortaan tussen zonsondergang en zonsopgang verboden terrein. Ook loslopende honden zijn een probleem. In totaal werden al een 20-tal pv’s opgesteld.

Het Jourdainpark mag voortaan enkel nog tussen zonsopgang en zonsondergang betreden worden. “De aanpassing van het politiereglement is gelinkt aan de coronaproblematiek. Door de sluiting van de horeca besloten jongeren om in het park ‘s nachts openluchtcafé te houden”, licht korpschef Luc Breydels van de politiezone Wokra toe. “Het park was ideaal om samen te gaan drinken en tegelijk ook allerlei zwerfvuil achter te laten. Mensen die in de omgeving van het park wonen zijn daar niet gelukkig mee. We doen elke dag controles, zowel overdag als ‘s nachts. Na een zeer grote preventiecampagne hanteren we nu zero-tolerance. Op een gegeven moment werkt preventie niet meer en moet je andere middelen gebruiken.”

De jongeren gingen ook al eens aan de haal met het meubilair van een aangrenzend restaurant. “Dat was niet beveiligd dus namen ze dat mee in het park om op hun gemakje te zitten drinken. Het nachtelijk toegangsverbod is vooral een instrument om de orde te handhaven", aldus Breydels. “We hebben verschillende jongeren opgepakt en geverbaliseerd en de situatie is intussen al verbeterd. Ze hebben door dat er alle dagen gecontroleerd wordt. De maatregel heeft dus wel geholpen.”

Wie betrapt wordt, krijgt een administratieve geldboete van maximum 150 euro. Naast de feestende jongeren kampt het park nog met baasjes die hun honden laten loslopen. “Op een bepaald moment werden zelfs eenden doodgebeten. Honden moeten altijd aan leiband gehouden worden. We zijn ook hierop strenger gaan controleren. Eerst werd er gesensibiliseerd maar overtreders worden voortaan ook beboet", besluit Breydels.