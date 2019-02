Jules en Anna vieren albasten huwelijk in Lennik

75 jaar. Zo lang al zijn Jules De Leener (95) en Anna Pieraerts (93) met elkaar getrouwd. Gisteren vierden ze hun albasten huwelijksjubileum in rusthuis Keymolen in Lennik.

Jules en Anna leerden elkaar kennen begin jaren '40, in volle oorlogsperiode. Het was blijkbaar liefde op het eerste gezicht en Jules en Anna traden in de gemeente Ruisbroek in het huwelijksbootje op 19 februari 1944. Jules werkte ook in Ruisbroek als technisch tekenaar bij Le Progrès Industriel. Anna werkte bij chemiereus UCB in Drogenbos.

In hun lange leven kregen Jules en Anna één zoon, een kleinkind en 2 achterkleinkinderen. Sinds 2016 verblijft het albasten koppel in rusthuis Keymolen. Een geheime tip om het zo lang met mekaar uit te houden? "NIet te veel ruzie maken en niet te veel zotte dingen doen", aldus Jules.

Van het hele team van RINGtv alvast een dikke proficiat!