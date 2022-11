Vandaag wordt de jury samengesteld voor het terreurproces over de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel. Uit de 1.000 mensen die werden opgeroepen, worden 12 juryleden en 24 plaatsvervangers gekozen die de komende maanden oog in oog zullen staan met de negen verdachten.

Via een loting wordt beslist wie in de jury van het terreurproces zit. Die zal bestaan uit 12 personen, maar omdat het proces maanden kan duren en er dus heel wat kan gebeuren, worden in totaal 36 juryleden aangeduid. De 24 anderen zijn plaatsvervangers. “Zij moeten evengoed alle zittingen vanaf dag één bijwonen”, zegt persrechter Luc Hennart aan BRUZZ. “Als een effectief jurylid één dag of zelfs maar een uur afwezig is, valt de betrokkene af, en komt een vervanger in zijn plaats. Die moet kunnen inspringen met kennis van alles wat er voordien gebeurd is.”

Een jurylid kan afvallen omdat hij ziek wordt, een ongeval hebt of uitgesloten wordt omwille van vooringenomenheid. Justitie maakt meer dan een miljoen euro vrij om de juryleden te vergoeden. De federale overheidsdienst maakte ook bekend dat de leden psychologische bijstand kunnen krijgen na het proces. Tijdens het proces zelf mag dat niet om beïnvloeding te vermijden. “Wie er nood aan heeft, kan maximaal tien gratis sessies krijgen met een geschikte therapeut. Als na afloop blijkt dat er verdere begeleiding nodig is, kan de cliënt de begeleiding met diezelfde therapeut verder zetten op eigen kosten”, klinkt het bij de overheidsdienst.

Op 22 maart 2016 bliezen terroristen zich op op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek in Brussel. Bij de aanslagen kwamen 32 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond.