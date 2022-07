Kamerlid Tim Vandenput: “Hogesnelheidstrein komt te laat op Brussels Airport”

Brussels Airport is een pionier als het vergroening van de luchthaven aankomt. In dat opzicht wordt ook gedacht om korte afstandsvluchten te vervangen door het reizen per trein. “Het gaat vooral om bestemmingen die binnen de zes uur bereikbaar zijn”, licht Kamerlid Tim Vandenput toe. “De bestaande spoorinfrastructuur rondom de luchthaven van Zaventem is voldoende om een hogesnelheidstrein tot in de terminal te brengen. De verbindingen met onze buurlanden en de nabijgelegen luchthavens blijft evenwel ondermaats.”

De luchthaven van Zaventem zelf is ook vragende partij. Het vindt een hogesnelheidstreinverbinding essentieel voor hun groenere toekomst. Vandenput kijkt ook naar luchthavens als Schiphol, Parijs en Frankfurt. “Zij hebben een HST-station, waardoor ze makkelijk bereikbaar zijn voor veel reizigers, ook vanuit België”, meent Vandenput. “Er komen vanuit het buitenland minder klanten naar Brussel om het vliegtuig nemen. Brussels Airport is concurrentieel in het nadeel. De luchtvaartmaatschappijen hier zien Belgische klanten naar andere luchthavens gaan.”

Vandenput vindt dan ook dat er dringend werk gemaakt moet worden van een HST-verbinding. Hij wil daarvoor de inkomsten van de vliegtaks gebruiken. Die werd mede ingevoerd om korte afstandsvluchten te ontraden. “Die taks heeft een gedragsverandering als doel, maar de reiziger moet dan wel een alternatief hebben. Zonder die HST-verbinding is het een platte belastingsverhoging. Gebruik de 30 miljoen euro inkomsten per jaar van de vliegtaks om de HST-verbinding op Brussels Airport op te starten en rendabel te maken”, besluit Vandenput.