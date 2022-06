Kampenhout denkt aan zwemzone in kanaal Leuven-Dijle

De gemeente Kampenhout denkt aan een zwemzone ter hoogte van Kampenhout-Sas. Een onderzoek moet uitmaken of de waterkwaliteit er goed genoeg is om in openlucht te zwemmen. “Iedereen moet in zijn of haar buurt de mogelijkheid hebben om in open water te kunnen zwemmen”, zegt schepen Gwenny De Vroe.

Schepen in Kampenhout Gwenny De Vroe vroeg vorige week bevoegd minister Lydia Peeters in het Vlaams parlement om meer in te zetten op plekken om in openlucht te zwemmen. De Vroe stelt voor om samen met de lokale besturen te bekijken hoe we in de bevaarbare waterlopen meer zwemlocaties kunnen creëren: “Voor Kampenhout-Sas ga ik alvast een voorstel indienen. Ik hoop dat de Vlaamse Waterweg in dit verhaal zal willen meestappen”, aldus De Vroe. “Onze waterkwaliteit verbetert jaar na jaar. Ook vergelijkende studies met het buitenland tonen aan dat het kan.”

De Vroe denkt aan een proefproject op het kanaal Leuven-Dijle. Daar wordt nu al vaak in het water gesprongen, terwijl dat eigenlijk niet mag. “Uiteraard moeten we bij nieuwe openwaterzwemlocaties altijd rekening houden met veiligheid, waterkwaliteit en gezondheid. Toch moeten en kunnen we hier soepeler mee omgaan”, stelt De Vroe. “Iedereen moet in zijn of haar eigen buurt in open water kunnen zwemmen. Dat is té belangrijk.”

Minister Lydia Peeters bezocht afgelopen weekend Kampenhout om de mogelijkheid in openlucht te zwemmen te onderzoeken. Vorige week opende ze ook een zwemzone in het Keerdok in Mechelen waar je in open water kan zwemmen. Ook in Vilvoorde kan je dat sinds kort onder strenge voorwaarden in het insteekdok. "Samen met de Vlaamse Waterweg en de lokale besturen onderzoeken we waar zwemmen in open water in de toekomst mogelijk is. Hoe meer locaties, hoe beter", aldus Peeters.

Foto: Google Maps