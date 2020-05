Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst annuleren alle gemeentelijke evenementen tot 31 juli

De drie gemeenten namen nog voor de lockdown de beslissing om alle evenementen af te gelasten. Door de blijvende onzekerheid worden die maatregelen verlengd tot en met 31 juli. "Alle gemeentelijk indoor- en outdoorevenementen worden geannuleerd, de gemeentelijk zalen blijven dicht en er worden geen subsidies voor straatfeesten of projectsubsidies betaald", aldus de drie gemeenten in een gezamenlijk persbericht. "Ook de deuren van de gemeentelijke uitleendiensten blijven dicht en er worden geen kermissen georganiseerd."

Dat wil zeggen geen Kampenhout Swingt en Food Truck Festival in Kampenhout en geen Pleinpop in Zemst. Ook Steenokkerzeel Zingt en Steenokkerzeel zomert eind augustus wordt afgelast. De gemeentelijk zalen blijven wel open om bloed te kunnen geven en als blokspot. "We raden alle individuele organisatoren, die hun evenement niet in een gemeentelijke zaal organiseren, ook aan om dit voorbeeld te volgen en hun evenementen en activiteiten te annuleren tot en met 31 juli", aldus de drie gemeenten.