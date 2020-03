Kampenhout wil Hellebos als natuurgebied zonder militair domein

De gemeente Kampenhout wil het militair domein in het natuurgebied Hellebos bestemmen als natuurgebied. Dat weet Het Laatste Nieuws. In april besliste de gemeenteraad nog unaniem dat de slipschool van de politie op dat domein dicht moest, zodat het bos zich beter kan ontwikkelen.

Het Hellebos in Kampenhout is onderdeel van een aantal natuurreservaten en boscomplexen die versterkt moeten worden. Daarom besliste het schepencollege van de gemeente nu om een proces-verbaal op te stellen tegen de onwettelijke toestand van het militair domein in het bos. Ook wordt aan de federale overheid gevraagd om het terrein vrij te geven. Het gemeentebestuur vraagt de dienst Omgeving om een bestuurlijke maatregel op te leggen. Ook de Vlaamse overheid wordt aangesproken en gevraagd om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan aan te passen, zodat het domein officieel wordt ingebed in het natuurgebied.