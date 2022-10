Kampenhout zoekt vrijwilligers voor opstart Minder Mobielen Centrale

In Kampenhout start begin januari een Minder Mobielen Centrale. Die regelt vervoer voor mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. De ritten worden aangeboden tegen een onkostenvergoeding en zijn vaak bedoeld voor familiebezoek, boodschappen, een kappers- of doktersbezoek en voor administratieve zaken in het gemeentehuis. Het project wordt mee gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant.

“De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening die we aanbieden,” zegt Greet Willems (cd&v), schepen van Welzijn. “Dit haalt mensen uit hun sociaal isolement.”

Wie aanspraak kan maken op de Centrale, heeft geen inkomen dat twee keer hoger is dan het leefloon en vraagt 48 uur op voorhand een rit aan. De centrale-verantwoordelijke zoekt dan een geschikte chauffeur. Dat zijn vrijwilligers die met hun eigen wagen mensen met een mobiliteitsbeperking uit hun eigen gemeente vervoeren. Leden van de Centrale betalen een onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers.

“We ondersteunen gemeenten die een Minder Mobielen Centrale willen opstarten,” licht gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (cd&v) toe. “Zo geven we 3.750 euro voor de start van het MMC in Kampenhout. Daarnaast geven we ook opleidingen zodat ze het IT-systeem kunnen beheren en helpen we mee met de communicatie en werving van vrijwilligers. Die zijn broodnodig om de Centrale te kunnen laten draaien.” Kampenhout is dan ook op zoek naar extra vrijwilligers die het huidige team van acht chauffeurs willen versterken.