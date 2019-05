Kampenhouts burgemeester riskeert 1 jaar cel wegens mogelijke omkoping

De rechtszaak tegen een aannemer uit Zottegem, Kris Leaerts en nog een aantal andere beklaagden draait rond mogelijke fraude bij de openbare aanbesteding van het containerpark en een verkaveling in Galmaarden in 2007 en 2008. Leaerts, die werkt als projectadviseur voor de intercommunale Haviland, zou volgens het openbaar ministerie samen met de andere beschuldigden gesjoemeld hebben met de aanbesteding, zodat de Zottegemse aannemer er als goedkoopste zou uitkomen. In ruil zou hij de aannemer onder meer de oprit van Leaerts voor een deel in het zwart hebben aangelegd. Het Openbaar Ministerie vordert voor de aannemer een celstraf van twee jaar, één jaar cel voor Leaerts en zes maanden voor een andere ambtenaar. Aan Het Laatste Nieuws zegt de advocaat van Leaerts dat er van omkoping geen sprake is en dat de Kampenhoutse burgemeester de factuur voor zijn oprit correct heeft betaald. Het vonnis valt op 14 juni. Door de rechtszaak is Leaerts nog niet benoemd door Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans. Hij heeft wel nog steeds de titel van uittredend burgemeester.