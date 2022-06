Tientallen kandidaat-juryleden willen verstek laten gaan voor het monsterproces rond de aanslagen in Zaventem en Brussel. Dat proces begint in oktober en zal negen maanden duren. Wie afwezig is zonder geldige reden, riskeert een fikse boete.

Op 10 oktober wordt de jury voor het proces in Brussel samengesteld. In het totaal zijn daarvoor niet minder dan 600 kandidaat-juryleden gedagvaard. Maar nu al vragen tientallen kandidaten een vrijstelling en dat om de meest uiteenlopende redenen. Wie echt verhinderd is, bijvoorbeeld wegens ziekte of een job in het buitenland, moet dat zo snel mogelijk laten weten. Wie afwezig is zonder geldige reden riskeert een boete tot 25.000 euro.