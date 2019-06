Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel willen bredere en veiligere spoorwegtunnel

De smalle spoorwegtunnel op het kruispunt van de Oudemansstraat, Londerzeelseweg en Stuiverstraat is voor zwakke weggebruikers een gevaarlijke hindernis. Ze moeten namelijk samen met het gewone wegverkeer de tunnel, waar tweerichtingsverkeer geldt, doorrijden. "Daar willen we wat aan doen," zegt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA) uit Kapelle-op-den-Bos. "De spoorwegbrug staat op de grens van Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos) en Londerzeel. We hebben nu vernomen via spoorwegbeheerder Infrabel dat er een nieuwe bredere tunnel kan komen. Maar dan moeten Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel elk een deel van de kosten op zich nemen. Het gaat om zo'n 250.000 euro, te verdelen over de twee gemeenten. Daarbij komen nog de kosten voor de heraanleg van het voet- en fietspad om de verbinding te kunnen maken."



Ook buurgemeente Londerzeel is het idee genegen. Burgemeester Conny Moons (LWD): "Het schepencollege is al principieel akkoord, maar nu moet het plan verder uitgewerkt worden. We gaan het voorstel ook eerst voorleggen op de gemeenteraad." Ook de Kapelse gemeenteraad zal zich nog buigen over het voorstel. Als er een akkoord komt, kunnen de werken in ten vroegste in 2021 beginnen.

Samenwerkingsverbanden

De schepen van Mobiliteit wil nog meer samenwerkingsverbanden op vlak van mobiliteit. De Keersmaeker: "Ik heb inmiddels de drie gemeentebesturen van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) aangeschreven om een globaal plan op te maken voor het zwaar vrachtverkeer. Nu zijn er vaak andere regels van toepassing eenmaal je een gemeentegrens oversteekt. Ik zou samen met de politiezone en de betrokken gemeenten graag een vrachtroutenetwerk uittekenen en zones uitwerken. Zo kan je vrachtvervoer sturen van aan de A12 en bijvoorbeeld schoolomgevingen vermijden."

Uniformiteit

Burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel: "Ik ben zeker vragende partij voor meer uniformiteit binnen de zone KLM en niet alleen op vlak van verkeer. Bijvoorbeeld ook het politiereglement wordt best aangepast en uniform gemaakt, zodat dezelfde regelgeving in de drie gemeenten geldt. Momenteel gelden er voor verschillende zaken immers andere regels. In Londerzeel mag je bijvoorbeeld het gras niet afrijden op zon- en feestdagen, in Kapelle-op-den-Bos wel. Van die 'zottigheid' moeten we vanaf."